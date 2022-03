++ Ucraina:Wojciechowski, in arrivo 1,5mld per agricoltori Ue ++

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - Impiego per la prima volta della riserva di crisi da 500 milioni della Pac, più il cofinanziamento di misure di emergenza extra da 1 miliardo, deroga agli obblighi Pac sui terreni "a riposo" per far fronte al caro prezzi energia e materie prime, reso più grave dall'invasione russa dell'Ucraina. Sono alcune delle misure straordinarie "a breve termine" per gli agricoltori su cui la Commissione sta lavorando. Lo ha detto il Commissario europeo competente Janusz Wojciechowski parlando alla commissione Agricoltura dell'Europarlamento, (ANSA).