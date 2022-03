Borsa: a Tokyo apertura in netto rialzo (+1,57%)

(ANSA) - TOKYO, 17 MAR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in sostenuto aumento, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa, dopo il primo rialzo del costo del denaro in tre anni da parte della Federal Reserve Usa, con gli investitori che continuano a monitorare l'evoluzione della guerra in Ucraina, e l'espansione dei contagi da Covid in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un guadagno dell'1,57%, a quota 26.166,56, aggiungendo oltre 400 punti. Sul mercato dei cambi non si arresta la fase di svalutazione dello yen, a un livello di 118,90 sul dollaro, e a 131,10 sull'euro. (ANSA).