Sondaggio, oltre metà dei russi vivrebbe all'estero se potesse

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il 51% dei russi vivrebbe volentieri all'estero, se potesse: lo afferma un sondaggio del Centro ricerche del portale SuperJob.ru, citato da Interfax. Ma 12 anni fa, dicono i sondaggisti, la percentuale era del 73%. L'indagine mostra che le donne preferiscono restare in Russia, il 53% contro il 37% degli uomini non ha interesse ad espatriare. La maggioranza di chi vorrebbe lasciare il Paese sceglierebbe gli Usa, seguiti da Germania, Svizzera e Canada. SuperJob.ru ha interpellato 1.600 persone 'economicamente attive' in 373 località della Federazione tra il 25 febbraio e il 10 marzo. (ANSA).