Ucraina: in Italia 47.153 profughi, oltre 19mila minori

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Al momento sono 47.153 i cittadini ucraini arrivati in Italia, di cui 24.032 donne, 4.052 uomini e 19.069 minori: sono i dati analizzati nel corso della riunione a Palazzo Chigi sulle misure per l'accoglienza con il sottosegretario Garofoli, i ministri Lamorgese, Franco e Orlando e il capo della protezione civile Curcio. L'assistenza, spiegano da Palazzo Chigi, sarà garantita attraverso la rete dei centri Cas e Sai - due reti gestite dal ministero dell'Interno che di recente sono state aumentate di 5.000 e 3.000 unità - e con l'accoglienza diffusa presso famiglie e in appartamenti, gestita da Enti del Terzo Settore. (ANSA).