Meloni, da leader Polonia, Rep.Ceca,Slovenia gesto storico

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia. Tre premier di destra, due dei quali del partito conservatore, che compiono un gesto storico e di immenso coraggio: in treno fino a Kiev per portare la loro vicinanza al popolo ucraino che combatte per la sua libertà. Se tutta la UE avesse governanti di questa tempra vivremmo in una Europa migliore e più sicura". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).