Polonia, arrivati quasi 2 milioni di profughi dall'Ucraina

(ANSA) - VARSAVIA, 16 MAR - Sono quasi due milioni i rifugiati ucraini che sono entrati in territorio polacco dall'inizio della guerra. Lo rende noto la polizia di frontiera di Varsavia in un tweet. "Dal 24 febbraio - si legge - un totale di 1,89 milioni di persone hanno fatto accesso in Polonia dall'Ucraina". Solo ieri il numero di profughi che hanno attraversato il confine ha raggiunto le 66 mila unità, "un dato in calo del 7%", precisa il tweet. La maggior parte delle persone arriva dal varco di Medyka, nel sud della Polonia. Questa mattina sono già arrivate 13 mila persone. Sono 174.597 i rifugiati ucraini arrivati invece in Germania dall'inizio della guerra, stando alle cifre ufficiali. Si ritiene però che il flusso che ha riguardato la repubblica federale sia ben maggiore. Per lo più si tratta di donne e bambini. La città di Berlino è già in difficoltà. Secondo la senatrice con delega agli Affari sociali del governo locale, Katja Kipping, la stazione centrale della capitale è al limite, e bisogna evitare che "l'accalcarsi della gente meta a rischio la sicurezza", ha spiegato parlando al Tagesspiegel di oggi. (ANSA).