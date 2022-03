Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,90%)

(ANSA) - TOKYO, 16 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più, in scia all'accelerazione degli indici azionari Usa, e in attesa delle indicazioni dalla Federal Reserve americana, mentre non migliorano le aspettative di una cessazione delle ostilità nel conflitto in Ucraina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,90%, a quota 25.574,90, e un aumento di 228 punti. Sul mercato dei cambi va avanti la fase di svalutazione dello yen, ai minimi in 5 anni sul dollaro, a un livello di 118,30, e sull'euro a 129,70. (ANSA).