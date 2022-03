Intel: 80 mld investimenti in Europa, 4,5 mld in Italia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Intel investirà fino a 80 miliardi di euro nell'Ue nel prossimo decennio nella catena dei semiconduttori, dalla ricerca e sviluppo (R&S) alla produzione fino alle tecnologie di imballaggio all'avanguardia. Lo ha annunciato il gruppo precisando che gli investimenti riguarderanno Germania, Francia, Irlanda, Italia, Polonia e Spagna. In particolare, in Italia Intel ha avviato trattative per "un impianto di produzione back-end all'avanguardia", con un potenziale investimento fino a 4,5 miliardi e circa 1.500 posti di lavoro Intel e altri 3.500 posti di lavoro tra fornitori e partner, con attività che partiranno tra 2025 e 2027. (ANSA).