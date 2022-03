Ucraina: Speranza, Ue rafforza forniture sanitarie

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Oggi alla riunione dei ministri della salute dell'Unione Europea ha preso parte il ministro ucraino Viktor Liashko che ci ha aggiornato sul drammatico conflitto in corso e sulle sue conseguenze sul piano sanitario. Tutti i Paesi europei hanno dato disponibilità a rafforzare le forniture mediche e farmaceutiche e a farsi carico dell'assistenza sanitaria dei profughi. L'Italia ha già iniziato a spedire carichi di materiale e accogliere pazienti nei suoi ospedali. Non possiamo lasciare solo il popolo ucraino". Lo scrive il ministro della salute Roberto Speranza in un post su Fb. (ANSA).