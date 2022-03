Ucraina: Salvini,a Milano 42 mamme e bimbi con missione Lega

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Gratitudine e speranza: la potenza indelebile dei loro sguardi. Questa mattina davanti al consolato ucraino a Milano per accogliere il pullman della Lega giovani con a bordo 42 mamme e bambini soccorsi in Polonia, vicino al confine, come già fatto una settimana fa con altre famiglie. Ancora un grande grazie, di cuore, a chi ha organizzato e seguito la missione". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini aggiungendo varie foto di lui con gli organizzatori del viaggio e le persone accolte. (ANSA).