Ucraina: incontro Sullivan-Draghi

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, dopo l'incontro con il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi Luigi Mattiolo, a quanto si apprende in ambienti diplomatici, ha avuto un breve colloquio con il presidente del Consiglio Mario Draghi. A quanto si apprende, l'incontro di Sullivan e Mattiolo, che si sarebbe svolto nella Biblioteca chigiana, è durato poco meno di un'ora. Il consigliere per la sicurezza americana ha successivamente lasciato Palazzo Chigi. (ANSA).