Ucraina, Unicef, ogni minuto un bambino diventa un rifugiato

(ANSA) - GINEVRA, 15 MAR - In Ucraina ogni minuto un bambino diventa un rifugiato. Lo ha detto a Ginevra James Elder, portavoce dell'agenzia Onu per l'infanzia Unicef. Circa 1,4 milioni di bambini sono fuggiti dall'Ucraina da quando l'invasione russa è iniziata il 24 febbraio. "In media, ogni giorno negli ultimi 20 giorni in Ucraina, più di 70.000 bambini sono diventati rifugiati, essenzialmente un bambino che diventa rifugiato ogni minuto dall'inizio del conflitto", ha detto Elder. (ANSA).