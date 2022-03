Fmi: profonda recessione Ucraina, massiccio shock economico

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - L'invasione della Russia ha alterato "in modo significativo l'outlook dell'Ucraina. Una profonda recessione e ampi costi di ricostruzione sono attesi". Lo afferma il Fmi, sottolineando che Kiev si trova davanti a un "massiccio shock umanitario ed economico" con un pil atteso in calo quest'anno del 10% quest'anno. "I rischi al ribasso sono molti alti", aggiunge il Fondo. (ANSA).