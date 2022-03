Energia: Malpezzi, assegno energia per famiglie in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Oggi il tema cruciale è legato alla crisi geopolitica e al rincaro delle materie prime e, soprattutto, dell'energia. Imprese e famiglie vanno sostenute con aiuti rapidi e concreti. Il Pd ha proposto un assegno energia per le famiglie più in difficoltà. Sarebbe uno strumento importante per iniziare a contrastare gli insostenibili aumenti dei prezzi. Noi dobbiamo evitare che questa crisi allarghi le disuguaglianze. Contestualmente siamo convinti che l'Europa possa accelerare sulla politica energetica comune indispensabile per affrontare la crisi e renderci più autonomi nell'approvvigionamento. Un'Europa più forte rafforza tutti noi". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Genova, a conclusione dell'incontro di una delegazione di senatori dem con le rappresentanze sindacali dei lavoratori portuali, nell'ambito del tour di 'Avvicina'. (ANSA).