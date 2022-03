Covid: Salvini, dopo 31 marzo Governo tolga ogni restrizione

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Oggi in Francia si tolgono tutte le restrizioni e ci sono meno vaccinati di noi. Quindi la richiesta che la Lega porterà al governo e al presidente Draghi è di fare come i cugini francesi. Quindi col 31 marzo con la fine dello stato di emergenza di togliere Green pass, super Green pass, tutti i divieti e le restrizioni come stanno facendo la grande maggioranza dei paesi europei". Lo ha detto il segretario della Lega e senatore Matteo Salvini, a margine della sua visita alla Fiera di Milano Rho, dove sono in corso le fiere del fashion e dell'accessorio, tra cui Homi Fashion & Jewels Exhibition e Micam. (ANSA).