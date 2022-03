Di Maio,negoziamo con Algeria-Libia memorandum rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Siamo all'opera per una diversificazione delle fonti energetiche. Stiamo negoziando Memorandum d'Intesa con Algeria e Libia sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e con la Tunisia sull'idrogeno verde". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo alla XIII Conferenza congiunta Maeci-Banca d'Italia. "A livello multilaterale lavoriamo in stretto raccordo con i Paesi dell'Unione Europea e i membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia", ha aggiunto Di Maio. Il ministro ha sottolineato che sulla necessità "di accelerare il processo di diversificazione" "il Governo si è mobilitato e la Farnesina è in prima linea". (ANSA).