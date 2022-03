Cinema: incassi -25%, The Batman ancora in testa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' ancora The Batman, il nuovo film distribuito da Warner Bros, sul supereroe diretto da Matt Reeves, con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz, a dominare la classifica Cinetel dei film più visti nelle sale italiane, con un importo di 2.154.128 euro, totale 6.851.906 euro. Ma nonostante la presenza del blockbuster del supereroe tra i titoli, gli incassi totali dei cinema italiani mostrano ancora una situazione di sofferenza: -25% rispetto alla settimana precedente, 4.653.694 euro contro 6.174.286 euro. Nuovo ingresso per "BTS Permission to Dance on Stage: Seoul", il concerto della band coreana a Seoul, di Trafalgar Releasing, che ha raccolto 6,8 milioni di dollari (32 milioni a livello globale), diventando cosi' l'evento live al cinema con il maggior incasso di tutti i tempi, secondo Hollywood Reporter. In due giorni di programmazione in Italia ha incassato 403.613 euro. Perde una posizione e si ferma al terzo posto il film di avventura della Sony "Uncharted" con Tom Holland nei panni di un cacciatore di tesori in stile Indiana Jones, che guadagna 377.571 euro, 5.614.613 in quattro settimane dall'uscita. Debutto anche per la commedia di Massimiliano Bruno, C'era una volta il crimine, con Marco Giallini, Giampaolo Morelli, Gian Marco Tognazzi, Carolina Crescentini, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Ilenia Pastorelli. Giunta, la banda di ladri al terzo viaggio nel tempo, l'improvvisata banda di ladri capeggiata da Marco Giallini che stavolta decide di compiere una missione patriottica nel bel mezzo della seconda guerra mondiale: riportare in patria La Gioconda di Leonardo. Incassi, 297.921 euro. Assassinio sul Nilo, con Kenneth Branagh, candidato a sette Oscar, regista e protagonista nei panni di Hercule Poirot, dell'investigatore nato dalla fantasia di Agatha Christie, occupa la quinta posizione, con 223.395 euro, 5.216.459 in cinque settimane. Nuovo ingresso in decima posizione della top ten per Jackass Forever, che ottiene 71.353 euro in quattro giorni dall'uscita. (ANSA).