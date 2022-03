Caro carburante: Conte, ipotizzare contributi di solidarietà

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Nell'immediato la riduzione del gas russo non è a portata di mano ma dobbiamo lavorare a forniture alternative. Abbiamo la possibilità di intervenire sugli extra profitti delle società per l'energia e ridefinire le accise che incidono. Ci sono poi dei comparti che in questi due anni di pandemia hanno accumulato profitti, penso ad esempio al comparto assicurativo, ecco si potrebbe pensare a dei contributi di solidarietà sostenibili che non compromettano le logiche di mercato". Lo afferma il presidente M5s Giuseppe Conte ad Agorà palando delle misure per contrastare il caro energia. (ANSA).