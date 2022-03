Bus si ribalta nel Foggiano, muoiono 4 suore, otto i feriti

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Quattro suore che viaggiavano a bordo di un minibus sono morte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.30 sull'autostrada A16 tra Candela e Cerignola, in direzione Bari. Altre otto persone sono rimaste ferite e al momento non si conoscono le loro condizioni. Secondo quanto accertato dalla Polizia stradale nei primi rilievi, il minibus si sarebbe ribaltato rompendo il guard rail e finendo in una scarpata. E' in corso l'intervento dell'elisoccorso. Stanno operando squadre dei Vigili del fuoco e agenti della Polizia. Al momento è chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest e si registrano due chilometri di coda in direzione Canosa. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l'uscita obbligatoria a Candela, Autostrade consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Cerignola ovest. (ANSA).