Ucraina: Papa, 'In nome di Dio fermate questo massacro'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 MAR - "In nome di Dio fermate questo massacro". E' l'accorato appello di Papa Francesco all'Angelus nel corso del quale ha dedicato forti parole contro la guerra in Ucraina. "Davanti alla barbarie della uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano c'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri", ha detto ancora il Papa sottolineando: "Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra e chi appoggia la violenza ne profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori ad una ferma volontà di pace". (ANSA).