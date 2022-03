Gualtieri, Farinelli presidente del Cda della Festa del Cinema

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Abbiamo avuto la disponibilità di un grande intellettuale del mondo del cinema come Gianluca Farinelli di fare il presidente del Cda della Festa del Cinema". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, visitando Libri Come, la rassegna in corso all'Auditorium Parco della Musica. Farinelli dal 2000 è direttore della Cineteca di Bologna, è tra i maggiori esperti di restauro cinematografico ."Penso che Farinelli ed il Cda - ha aggiunto - sapranno fare le scelte migliori per rilanciare Roma come città del cinema. Ci aiuterà anche a sostenere le scelte del cinema in città, facendone tanto all'aperto durante l'estate romana. Occorre avere una visione strategica delle politiche culturali, ma anche una distanza ed un rispetto per l'autonomia della cultura e dei suoi specialismi". (ANSA).