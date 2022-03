Covid: Berlino, Omicron preoccupa, già 250 morti al giorno

(ANSA) - BERLINO, 11 MAR - "La situazione pandemica in Germania è molto peggiore dell'umore. Non possiamo dirci contenti della situazione". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, a Berlino, in conferenza stampa. "Leggo sempre di nuovo che la variante Omicron è una variante leggera, ma questo è falso o comunque vero solo in parte. Ci sono 250 vittime al giorno in Germania. E in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più". Il ministro e gli esperti del Robert Koch Institut temono che si possa arrivare di nuovo a una situazione di pressione troppo forte sul sistema sanitario nazionale. (ANSA).