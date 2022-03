Giorgetti in Cdm,imprese a rischio,stoccaggi beni essenziali

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Con altri aumenti dei costi di materie prime e semilavorati, oltre all'impennata dell'energia, si rischia di "compromettere definitivamente la sopravvivenza delle imprese", provocando una crisi "anche in termini occupazionali". Lo ha spiegato in Cdm, secondo quanto si apprende, il ministro Giancarlo Giorgetti, proponendo un fondo ad hoc per i settori più colpiti. Sul tavolo anche la richiesta di pensare al divieto di esportazioni di prodotti indispensabili da accompagnare a dazi, da valutare con la Ue. C'è poi la ricerca di fornitori alternativi e lo stoccaggio dei beni essenziali, sulla falsariga di quanto già si fa con l'energia. (ANSA).