Ucraina: Letta, pensare a stop gas e petrolio russi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La guerra è un fatto unico, inaspettato e la Russia è il più grande produttore e fornitore di gas, gas che passa per l'Ucraina. In questa fase per essere coerenti con le sanzioni dobbiamo arrivare fino allo stop al petrolio e gas russo. Altrimenti i nostri soldi vengono usati per gli armamenti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato sul canale Twitch di Ivan Grieco. (ANSA).