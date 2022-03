(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Quotazioni dell'oro in netto calo sui mercati asiatici dopo la fiammata che aveva potato i prezzi ai massimi da agosto 2020: il lingotto con consegna immediata cede lo 0,6% a 1.980 dollari l'oncia. In netto calo anche il palladio che perde l'1% e quotazioni in calo anche per argento e platino. (ANSA).