Ucraina, Usa: se Cina non rispetta sanzioni pagherà prezzo

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - La segretaria al Commercio americano Gina Raimondo ha avvertito che "se la Cina, come ogni altro Paese, non rispetterà le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni verso la Russia pagherà un prezzo alto". Raimondo ha avvertito Pechino che l'amministrazione Biden è pronta "a impedire alla Cina di ottenere apparecchiature e software americani o europei necessari a produrre semiconduttori. Perseguiremo qualsiasi azienda, ovunque si trovi, in Cina o altrove, che violi le regole", ha affermato. "Quindi ci aspettiamo che Pechino non violi le regole o ci saranno conseguenze", ha detto. (ANSA).