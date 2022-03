Zelensky, bombardamento ospedale è 'crimine di guerra'

(ANSA) - KIEV, 10 MAR - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito in un video messaggio il bombardamento russo dell'ospedale pediatrico di Mariupol un "crimine di guerra". "Non abbiamo fatto né avremmo mai niente come questo crimine di guerra nelle città del Donetsk o del Lugansk, o di qualche altra regione... perché siamo persone. Ma voi lo siete?", ha chiesto, passando al russo. (ANSA).