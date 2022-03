Putin sente Scholz sui corridoi umanitari, sforzi diplomazia

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Nuova telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla situazione in Ucraina. Lo rende noto il Cremlino, citato dalla Tass, secondo cui i due leader hanno discusso degli "sforzi politico-diplomatici" sulla crisi in Ucraina, "compresi i risultati del terzo round di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina", e degli "aspetti umanitari", tra cui "le misure per aprire corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili". (ANSA).