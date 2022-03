Ucraina: Morawiecki, in sei mesi indipendenti da gas russo

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - "Sono lieto di aver costruito un gasdotto verso la Norvegia negli ultimi cinque anni. In sei mesi saremo indipendenti dal gas russo per la prima volta in decenni". Così il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, a margine dell'incontro a Vienna con il cancelliere austriaco, Karl Nehammer. Morawiecki è tornato poi a chiedere sanzioni "reali, schiaccianti e mirate" che "tolgano ossigeno a questa guerra: soldi dagli oligarchi, dal petrolio, dal gas e da altre merci". "La Russia - ha aggiunto - non ha attaccato l'Ucraina con mezze misure, ma con il suo esercito" commettendo "crimini di guerra". (ANSA).