Zelensky all'Occidente, 'decidete presto sui Mig polacchi'

(ANSA) - KIEV, 09 MAR - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello ai Paesi occidentali perché "decidano al più presto" sull'invio a Kiev dei Mig-29 offerti dal governo polacco. Da parte loro gli Usa pensano che l'offerta della Polonia di consegnare all'esercito americano stanziato in Germania i suoi Mig-29 per poi girarli all'Ucraina non sia "attuabile", ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. Kirby ha spiegato che la prospettiva di jet che partono da una base Usa e Nato in Germania "per volare nello spazio aereo conteso tra Russia e Ucraina solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza Nato". Il Pentagono ha comunque detto che gli Stati Uniti continueranno a discutere della questione con la Polonia. (ANSA).