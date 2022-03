Industria, Istat produzione gennaio cala ancora, -3,4%

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Secondo calo consecutivo per la produzione industriale a gennaio. Lo rileva l'Istat che stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 3,4% rispetto a dicembre, con un calo comune a tutti i principali settori di attività. E nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. L'Istat precisa poi che, corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2022 l'indice complessivo cala anche in termini tendenziali del 2,6%. (ANSA).