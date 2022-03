Borsa: Milano apre in forte rialzo, Ftse Mib +2,3%

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Dopo i saliscendi di ieri, avvio in terreno ampiamente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita del 2,32%, l'Ftse All share un rialzo del 2,35%. Partenza in chiaro rialzo soprattutto per le banche: Banco Bpm, Intesa e Unicredit (che ieri a mercati chiusi aveva rassicurato sull'esposizione in Russia con la conferma del dividendo previsto) per qualche minuto non sono riuscite a fare prezzo in avvio di scambi. Ammesse alle contrattazioni segnano forti rialzi: Unicredit sale di oltre il 7%, Intesa, Banco Bpm e Bper crescono di sei punti percentuali. (ANSA).