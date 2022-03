Bbc riprende martedì trasmissioni in inglese da Russia

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - La Bbc ha annunciato che riprenderà i suoi reportage in lingua inglese dalla Russia a partire da martedì sera. L'emittente britannica aveva interrotto le trasmissioni dalla Russia lo scorso venerdì dopo la stretta di Mosca sui media con l'introduzione di una legge anti 'fake news'. "Dopo un'attenta analisi abbiamo deciso di riprendere questa sera (marted' 8 marzo) il lavoro in inglese dalla Russia dopo la sospensione temporanea alla fine della scorsa settimana" , spiega l'emittente in una nota. "Racconteremo questa cruciale parte della storia in maniera indipendente e imparziale, come dettato dagli standard editoriali della Bbc", continua, "la sicurezza del nostro staff in Russia rimane priorità numero uno". (ANSA).