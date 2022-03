Ucraina: Usa, record prezzo benzina, 4,17 dollari a gallone

(ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - Il prezzo della benzina ha raggiunto un nuovo record in Usa, sullo sfondo delle tensioni per la guerra in Ucraina. Gli automobilisti ora pagano 4,17 dollari a gallone (circa quattro litri e mezzo). E' stato quindi battuto il primato del luglio 2008 quando un gallone di benzina costava in media 4,11 dollari a gallone. Sfiora il record anche il costo del diesel, quattro 4,75 dollari contro 4,84 nel 2008. (ANSA).