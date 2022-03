Caro carburante: Unatras,il 19 protesta tir in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Contro il caro carburante e per "i mancati segnali del governo" l'Unatras annuncia per il 19 marzo manifestazioni degli autotrasportatori "in tutta Italia". "La situazione è diventata drammatica - afferma l'Unione delle associazioni dell' autotrasporto e "continuando a tergiversare, il Governo si assume il rischio che nascano nuovamente iniziative spontanee di protesta, nonché la responsabilità di lasciare committenze senza rifornimenti". "Le manifestazioni del 19 marzo rappresentano il primo passo di una vertenza che, se malauguratamente restasse senza risposte, potrebbe sfociare in ulteriori e più incisive iniziative". (ANSA).