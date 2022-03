Ucraina: Ferrari sospende produzione auto per mercato russo

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Vista la situazione in atto in Ucraina, la Ferrari ha deciso di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso. "Continuiamo a monitorare da vicino la situazione nel rispetto di tutte le regole, regolamenti e sanzioni", dice in una nota la Casa di Maranello. (ANSA).