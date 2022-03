M5s, resta volontà elettori per Conte presidente

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Napoli di respingere il ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle contro la sospensione dello Statuto. Questa decisione però non può fermare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. La decisione del Tribunale non cancella la volontà politica che gli elettori del Movimento hanno espresso lo scorso agosto in maniera plebiscitaria, quando hanno approvato il nuovo Statuto e indicato Giuseppe Conte come Presidente del Movimento 5 Stelle". Lo scrive in una nota il M5s commentando la decisione dle tribunale di Napoli. (ANSA).