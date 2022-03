Mattarella, Italia migliore solo con crescita ruolo donne

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "La crescita del ruolo delle donne, della presenza protagonista femminile in tutti gli ambiti della vita politica, istituzionale, economica, sociale, è una condizione per lo sviluppo del nostro Paese. La Giornata dell'8 marzo è uno sprone. Per tutte le donne, certamente. Lo è anche per l'intera Italia che vuole diventare migliore". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della Festa della donna. (ANSA).