Ucraina: Biden ha avuto un colloquio con Zelensky

NEW YORK, 05 MAR - Joe Biden ha avuto in queste ultime ore un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La telefonata segue la visita del premier israeliano Naftali Bennett a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il premier israeliano Naftali Bennett si è poi recato in Germania e ora sta rientrando in Israele. Con il cancelliere tedesco, Bennett ha discusso di "vari temi, inclusa la situazione fra l'Ucraina e la Russia", riporta il Times of Israel citando lo staff di Bennett. Il premier israeliano ha parlato nel corso della serata due volte con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.