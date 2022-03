Ucraina: account Kiev festeggia anniversario morte Stalin

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Happy Stalin's Death Day!". Così su twitter il governo ucraino festeggia l'anniversario della morte di Stalin, deceduto il 5 marzo del 1953. Quindi allega una foto d'epoca, in bianco e nero, probabilmente scattata negli Usa, in cui si vede una signora che offre gratis nel suo locale un piatto di Borsch, la tipica zuppa ucraina, proprio per celebrare la scomparsa di Iosif Džugašvili. (ANSA).