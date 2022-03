Ucraina: scattano primi blocchi fondi in Italia per 140 mln

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Sono in corso di adozione provvedimenti di congelamento sul territorio italiano di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei per circa 140 milioni di euro. Una prima operazione è stata già perfezionata e riguarda un'imbarcazione del valore di 65 milioni di euro. Altri provvedimenti sono in corso di adozione. E' quanto riferiscono fonti vicine al Mef. (ANSA).