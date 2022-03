Di Maio,aperta linea rossa con Mosca su evacuazione civili

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - Sul tema dei corridoi umanitari "abbiamo aperto una linea rossa con la Russia per l'evacuazione dei civili dall'Ucraina. E' un lavoro che faremo dal punto di vista umanitario con l'Unità di Crisi e l'intelligence, voglio ringraziare tutti gli apparati dello Stato italiano che coinvolgeremo per evacuare bambini dalle bombe, famiglie che non hanno più una casa. Perché l'esercito russo ha colpito anche obiettivi civili". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del summit dei ministri degli Esteri Nato. (ANSA).