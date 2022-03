Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,65%)

(ANSA) - TOKYO, 04 MAR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, dopo la nuova correzione degli indici azionari Usa, con gli investitori che monitorano gli sviluppi della guerra in Ucraina e con le quotazioni del greggio arrivate a toccare i massimi da settembre 2008. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,65%, a quota 26.405,49, mostrando una perdita di 171 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 115,40, mentre si rivaluta a 127,70 sull'euro. (ANSA).