Fremantle acquista il 70% di Lux Vide

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Fremantle, uno dei principali gruppi di produzione culturale e di intrattenimento al mondo, ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 70 per cento di Lux Vide, società leader in Europa nella produzione televisiva. La famiglia Bernabei mantiene il controllo del restante 30 per cento. Luca Bernabei si conferma come Ceo alla guida della Lux, società fondata da Ettore Bernabei e Matilde Bernabei nel 1992. Il presidente della Lux diventa Andrea Scrosati, Group Coo e Ceo europeo di Fremantle, con Matilde Bernabei come presidente onorario e membro del Cda con deleghe. Lux Vide è l'unica società italiana premiata con un Emmy con il film tv Giuseppe dalla serie Le storie della Bibbia. Tra i grandi successi, Don Matteo, Un passo dal cielo, L'Isola di Pietro, Che Dio ci aiuti, DOC, Blanca, Buongiorno Mamma, le grandi produzioni internazionali quali I Medici, Leonardo e Diavoli. Con l'acquisizione di Lux Vide, Fremantle consolida la sua presenza in Italia, dove il gruppo già opera con FremantleMedia Italia, Wildside e The Apartment. Nel nostro Paese Fremantle produce programmi come X Factor, Italia's Got Talent, The Voice Senior, ha firmato docuserie di successo come Veleno, e la più longeva soap italiana Un Posto al Sole. Wildside e The Apartment negli anni hanno firmato progetti internazionali come The Young Pope e The New Pope di Paolo Sorrentino; L'Amica Geniale di Saverio Costanzo; We Are Who We Are di Luca Guadagnino; Il Miracolo (Premiato due volte al Séries Mania) e Anna di Niccolò Ammaniti; commedie di successo come il titolo campione di incassi Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani; e pellicole d'autore selezionate in concorso a Cannes e Venezia come Vincere di Marco Bellocchio, Io e te di Bernardo Bertolucci; La Mafia uccide solo d'estate di Pif, Hungry Hearts di Saverio Costanzo, È stata la mano di Dio di Sorrentino, nominato all'Oscar come miglior film in lingua straniera). (ANSA).