Fisco: Fi,su catasto proposta con Lega, ora governo decida

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "La nostra strategia di chiedere più tempo sta portando frutti, ora dipende dal governo": lo dice all'ANSA il capogruppo di Fi in commissione Finanze della Camera Antonio Martino spiegando che Forza Italia ha elaborato una proposta sul catasto "che tiene compatto il centrodestra in maggioranza" ed è "condivisa da Lega e Coraggio Italia". Ora la proposta sarà quindi sottoposta al governo che dovrà dare il suo parere sulla riformulazione dell'articolo 6 della delega fiscale elaborata da Fi. La commissione è convocata alle 14.30 per iniziare a votare gli emendamenti. (ANSA).