Stallo su intesa Ue su rifugiati, il nodo dei non ucraini

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - Intesa in stand by al Consiglio Affari Interni sulla direttiva per la protezione temporanea da attivare per la guerra in Ucraina. Il gruppo Visegrad e l'Austria hanno infatti espresso riserve sulla concessione della protezione temporanea a profughi che non siano cittadini ucraini. "A parte Polonia, Slovacchia e Ungheria, molti Paesi sono preoccupati per questo, inclusa l'Austria: non ha senso includere i cittadini di Paesi terzi", ha affermato il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner a margine del summit. (ANSA).