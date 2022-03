Letta, sostegno a ucraini ma l'Italia non è in guerra

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - "Io mi sento di chiedere ai leader europei, ai leader dei nostri Paesi di essere uniti e determinati e se lo saranno io sono convinto che la strategia folle di Putin si fermerà. L'Europa è portatrice di pace, l'Italia non è in guerra. Noi sosteniamo la libertà degli ucraini. Domenica sarò accanto alla comunità ucraina che protesterà e credo sia un fatto importante un messaggio forte. Con tutti i nostri sindaci, amministratori locali, con tutte le nostre sezioni stiamo sostenendo gli aiuti umanitari". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa al Parlamento Ue. (ANSA).