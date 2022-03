Intesa, presenza in Russia 'oggetto di valutazione'

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "La nostra presenza in Russia è oggetto di valutazione strategiche". Lo afferma un portavoce di Intesa Sanpaolo. Ca' de Sass opera in Russia attraverso Banca Intesa che conta 28 filiali ed oltre 900 dipendenti. "Condanniamo - aggiunge il portavoce di Intesa - totalmente quanto sta accadendo e siamo impegnati ad aiutare tutte le nostre persone in Ucraina fornendo accoglienza, nei Paesi in cui operiamo, ai colleghi ucraini". (ANSA).