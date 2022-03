Uccisa a coltellate da compagno in Corsica

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - L'avrebbe uccisa a coltellate e poi si e' buttato dalla finestra del quarto piano dell'appartamento ed e' morto. E' accaduto in Corsica, nella notte tra martedi' e mercoledi'. La donna, 46 anni, di Livorno, lavorava in un ristorante a Bastia in Corsica. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini sentendo forti rumori provenire dalla casa dove la 46enne conviveva con il 21enne, corso, incensurato. Il giovane si sarebbe rifiutato di aprire la porta all'arrivo degli agenti che poi l'avrebbero sfondata trovando la donna a terra, piena di sangue e ferite, mentre lui si sarebbe lanciato da una finestra morendo a seguito della caduta. La 46enne, che all'arrivo della polizia era in in fin di vita, sarebbe morta nel tragitto verso l'ospedale. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario e sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. (ANSA).