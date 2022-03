Negoziati Russia-Ucraina iniziano alle 13 a Brest in Bielorussia

Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terranno a partire dalle 13 ora italiana (le 15 locali) nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. "I colloqui - ha detto - si terranno dove avevamo programmato: nel territorio della regione di Brest, in Bielorussia". La Russia, ha aggiunto, porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina. (ANSA).